Marca Juventus ganha com CR7

Ronaldo vai possibilitar encaixe previsto de 340 milhões de euros.

A transferência de Ronaldo para a Juventus pode gerar receitas de 340 milhões de euros ao clube italiano, durante os quatro anos de contrato do melhor do Mundo.



O impacto financeiro, em termos de receitas, do avançado nas contas da 'Vecchia Signora' é estimado em 85 milhões por ano, segundo um estudo da KPMG (auditoria, fiscalidade e consultoria). A previsão para este montante prende-se, principalmente, com a visibilidade de CR7 nas redes sociais.



A influência do jogador na Ásia, América do Sul e Central e nos EUA - onde a Juventus ainda não estabeleceu a marca - pode ajudar a heptacampeã italiana a crescer globalmente. O estudo refere que os 'bianconeri' têm de aproveitar a 'oportunidade Ronaldo', tendo em conta a base de fãs que o craque tem, uma vez que os adeptos podem ter uma maior ligação aos jogadores que aos clubes. CR7 custou 117 milhões de euros.



Exames de CR7 na Juve revelados

Cristiano Ronaldo disse que se sentia com 23 anos, quando foi apresentado na Juventus. Os índices físicos do jogador de 33 anos provam isso.



Matteo Bonatti, conhecido analista e comentador de futebol, revelou os números dos exames médicos do craques em Turim: 7% de massa gorda (média dos jogadores profissionais é de 10 a 11%) e 50% de massa muscular (média é de 46%).