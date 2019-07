Marcano regressa ao FC Porto por três milhões de euros

Iván Marcano está de regresso ao FC Porto por três milhões de euros, depois de na época passada ter saído para a Roma a custo zero. A informação foi divulgada esta quinta-feira pelo clube italiano, num comunicado oficial.O defesa central espanhol, de 32 anos, terá sido um pedido expresso de Sérgio Conceição, face às saídas de Éder Militão (Real Madrid) e Felipe (Atl. Madrid).Marcano é o quinto reforço do FC Porto, depois das contratações de Nakajima, Saravia, Zé Luís e Luis Díaz.O jogador, que assinou um contrato válido até 2023, volta a vestir a camisola 5, a mesma que usou entre 2014 e 2018. Em entrevista ao Porto Canal, disse estar "muito feliz" por regressar ao Dragão."Provavelmente, nunca devia ter saído. Estou contente por estar aqui e só quero retribuir a confiança com muitos êxitos", referiu.O espanhol, que já conhece os cantos à casa, deverá ser titular indiscutível para Conceição e promete "ajudar a equipa" a triunfar: "O mister queria que eu viesse e creio que, com um bom trabalho, posso ajudar. Espero que voltemos a ser campeões."O central integrará o estágio de pré-época do FC Porto no Algarve e vai auferir 1,5 milhões de euros limpos por época. Um valor abaixo dos dois milhões de euros que recebia na Roma."Estou muito feliz por fazer parte deste clube e vou dar tudo por esta camisola", disse ontem o lateral-direito Renzo Saravia (ex-Racing), que assinou contrato com o FC Porto até 2023.