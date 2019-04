Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcel Keizer castiga Wendel por ter ido ver a Juventus

Leões deslocam-se à Madeira para defrontar o Nacional sem o médio brasileiro.

Por Luís Magalhães | 01:30

Marcel Keizer, treinador do Sporting, confirmou o castigo ao médio brasileiro Wendel, que viajou para Turim (foi ver o jogo Juventus-Ajax, na terça-feira) sem autorização do clube. "Está apto para jogar, mas não se encontra com a equipa", disse ontem o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Nacional.



O holandês, de 50 anos, revelou depois que o avançado Bas Dost e o lateral-esquerdo Cristián Borja também não estão disponíveis para a deslocação à Madeira.



"Bas Dost ainda está a recuperar da lesão [contusão óssea no joelho direito]. Treina com a equipa há dois ou três dias, mas não faz o treino completo. Temos de ir passo a passo, mas não vai demorar muito para regressar. Borja? Também ainda está a recuperar [entorse no joelho esquerdo]", frisou.



O Sporting procura alcançar a oitava vitória consecutiva, mas Keizer relativiza o facto e antecipa dificuldades. "O Nacional joga bom futebol, é uma equipa que tem qualidade e vai fazer tudo para conquistar pontos. Os seus jogadores vão lutar muito para assegurarem a permanência. Não quero saber dessas estatísticas, apenas quero ganhar", salientou.



Já sobre o novo ‘homem-golo’ dos leões, Luiz Phellype, o técnico revelou: "Tem jogado e marcado, o que é bom para ele e para a equipa. Esperemos que mantenha este nível exibicional."



Sem Raphinha nem Renan

Raphinha, que cumpre castigo após ter visto o 5º cartão amarelo, na Vila das Aves, e Renan, que foi expulso nesse jogo, também estão fora das opções de Keizer para o encontro da 30ª jornada.



Bruno é o jogador do mês

Bruno Fernandes, médio do Sporting, foi considerado o melhor jogador do campeonato no mês de março, numa votação promovida pela Liga.



O internacional português, de 24 anos, repete assim as distinções de dezembro e fevereiro, depois de ter marcado três golos nos quatro encontros realizados nesse mês.



A este reconhecimento, Fernandes soma ainda o prémio de melhor médio do campeonato durante o mês passado.