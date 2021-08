Matheus Nunes não vai à seleção brasileira

O Sporting já comunicou à Confederação Brasileira de Futebol que Matheus Nunes recusou a convocatória para os próximos três jogos do Brasil, apurou o. O argumentado para a recusa foi a falta de garantias de que o médio não teria de cumprir uma quarentena de 14 dias no regresso a Portugal, que o afastaria de, pelo menos, duas jornadas da Liga e da estreia na Champions, em setembro. Há uma resolução do Conselho de Ministros que isenta atletas de alta competição de cumprirem o isolamento quando viajam de um dos países da lista vermelha, mas só se estiverem em bolha durante a estadia. O Sporting entende que não lhe foram dadas garantias dessa condição.A recusa na ida à seleção brasileira foi tomada de acordo com o jogador. Osabe que Fernando Santos disse a Matheus Nunes que conta com ele na seleção portuguesa e que o médio deverá representar Portugal no médio prazo.