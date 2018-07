Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médio Kouyaté é prioridade máxima para o FC Porto

Transferência do senegalês pode levar Marega para Inglaterra.

Por Raul Teixeira | 08:48

O FC Porto tem concorrência na corrida pelo médio Cheikhou Kouyaté. Depois da imprensa inglesa ter avançado que os dragões estavam em negociações com o West Ham para a transferência do senegalês, surge agora o Crystal Palace a disputar também a contratação.



Segundo o jornal 'Daily Mirror', os 'hammers' receberam uma proposta dos 'eagles' no valor de 11 milhões de euros - abaixo da verba de 16 milhões apresentada aos dragões - pelo jogador de 28 anos.



O Crystal Palace acredita na ida do africano para o Selhurst Park devido ao facto de o médio ter demonstrado, junto de empresário e dirigentes, interesse na proposta. Ainda assim, o campeão nacional continua determinado em contar com Kouyaté para defender o título na próxima época e, ainda segundo notícias provenientes de Inglaterra, Marega também pode entrar no negócio, sendo que os números seriam então outros. Algo que o West Ham vê com agrado, dado que o técnico Manuel Pellegrini ambiciona reforçar o setor atacante desde a saída do internacional francês Yohan Cabaye para o Al-Nasr (Emirados Árabes Unidos) no início do verão.



Os dragões procuram concluir rapidamente o negócio para que o médio possa estar às ordens de Sérgio Conceição antes do arranque da temporada 2018/19.



Kouyaté realizou 147 partidas e apontou 15 golos desde que chegou à Premier League, em 2014, na altura comprado ao Anderlecht, da Bélgica, por 8 milhões de euros. O senegalês tem sido habitual titular do emblema inglês, mas não entra nas contas da nova época, facto que Sérgio Conceição quer aproveitar.



Diogo Leite renova

O central Diogo Leite renovou ontem contrato com o FC Porto até 2023. O jogador de 19 anos ,que foi chamado à equipa principal nesta pré-época, mostrou-se contente: "Depois de 10 anos no clube isto é o culminar de um ciclo. É um sentimento de grande felicidade e responsabilidade", disse na página oficial do clube.



Herrera quer renovar

Herrera afastou a ideia de rumar a outra liga. "Só sairei se não me quiserem cá, ou se decidirem que me querem vender", disse o médio do FC Porto, após o jogo com o Newcastle (0-0), no seguimento de notícias sobre o interesse de outros clubes.