Andrea Favilli é hipótese para o ataque do FC Porto

Italiano não entra nas contas de Allegri e pode ser cedido ainda neste defeso.

Por Raul Teixeira | 09:24

O FC Porto está em negociações com a Juventus para a contratação do jovem avançado Andrea Favilli, de 21 anos.



Os dragões já se apresentaram aos sócios, mas o plantel está longe de estar fechado, até porque as saídas no eixo do ataque parecem cada vez mais iminentes com Aboubakar e Marega com muito mercado. Por essa razão, Sérgio Conceição procura adiantar-se a uma eventual saída e garantir o avançado que aos 21 anos é visto como um dos pontas de lança mais promissores em Itália.



Segundo o jornal 'Tuttosport', a Juventus não tenciona vender o jogador por menos de 15 milhões de euros, tendo em conta que o recomprou ao Ascoli (Série B) este verão, por 7,5 milhões de euros. A SAD portista estuda a possibilidade de empréstimo depois de ter avançado com uma primeira proposta.



Favilli tem despontado o interesse de vários clubes para além do campeão nacional - como é o caso do Génova e da Udinese - depois de na pré-época, já ao serviço da 'Vecchia Signora', ter marcado os dois golos da vitória sobre o Bayern Munique na International Champions Cup (Estados Unidos).



Ainda assim, Massimiliano Allegri tenciona ceder o avançado uma vez que tem à disposição, no setor do ataque, nomes com maior peso no futebol internacional (Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuaín, Douglas Costa e Mandzukic).



O jovem avançado tem 1,90 metros, é esquerdino e forte em lances de cabeça. Na última temporada, sofreu uma lesão que o impediu de jogar grande parte da época, mas apontou cinco golos nos 12 jogos realizados pelo emblema do segundo escalão italiano.



Alex Telles já não sai

O lateral-esquerdo do FC Porto, Alex Telles, era o alvo preferido do Everton de Marco Silva para reforçar a defesa. Porém, os 40 milhões de euros exigidos pelos azuis-e-brancos aos 'toffees' fizeram as negociações cair por terra.



Supertaça

Os dragões defrontam o Desportivo das Aves na Supertaça Cândido de Oliveira, no dia 4 de agosto, às 20h45, no Estádio de Aveiro.



Militão mais cedo

O FC Porto está a tentar junto dos brasileiros do São Paulo que o clube liberte o defesa-central Éder Militão antes da final da Supertaça.