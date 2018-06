Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Messi faz 31 anos na tristeza após críticas no Mundial

‘Celeste’ tem de vencer a Nigéria.

01:30

A situação é desesperante. A Argentina está no último lugar do Grupo D. Para chegar aos oitavos de final tem de vencer a Nigéria, esta terça-feira, e esperar que a Islândia perca ou empate com a Croácia.



No meio de toda esta tormenta, o capitão Messi fez este domingo 31 anos.



A mulher e vários colegas, como Piqué, Luiz Suarez e Neymar, deram-lhe os parabéns pelas redes sociais. O cinco vezes melhor do Mundo recebeu ainda um beijo de Jorge Sampaoli, o selecionador argentino que é criticado por todos devido aos maus resultados neste Mundial.



O treinador fez alinhar no treino uma equipa de ‘históricos’, regressando aos quatro defesas e colocando Higuain como ponta de lança.