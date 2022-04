Miguel Oliveira arranca da 11.ª posição no GP Portugal. Johann Zarco parte da pole position

O piloto português Miguel Oliveira (KTM), vai partir este domingo da 11.ª posição no Grande Prémio de Portugal em MotoGP, apesar de ter liderado a terceira e quarta sessões de treinos livres de hoje.Johann Zarco garantiu a pole position, numa Q2 marcada pela queda de Pol Espargaró, que deu origem à bandeira amarela.

Depois de, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), ter garantido uma vaga diretamente na segunda fase da qualificação, a Q2, o piloto natural de Almada sentiu dificuldades à medida que a pista foi secando, terminando com o tempo de 1.44,066 minutos, a 2,063 segundos do mais rápido, o francês Johann Zarco (Ducati).

O espanhol Joan Mir (Suzuki) parte da segunda posição, depois de ter terminado a 0,195 segundos do gaulês, com o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 0,232 segundos.

Depois da chuva que se abateu esta manhã sobre o circuito algarvio e que permitiu a Miguel Oliveira ser o mais rápido nos treinos livres, o sol começou a espreitar timidamente até à qualificação, disputada completamente em condições de piso seco, e com os pilotos a montarem pneus 'slicks' (lisos) pela primeira vez este fim de semana.

Para os fãs presentes no Autódromo Internacional do Algarve, as expectativas eram mais altas em relação ao piloto e pensam que a pista molhada prejudicou o desempenho de Miguel Oliveira. Apesar de tudo, continuam confiantes de que amanhã o piloto português consiga terminar em boa posição.