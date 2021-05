Miguel Oliveira qualifica-se na 10.ª posição para o GP de França

O português Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se hoje na 10.ª posição para o Grande Prémio de França de MotoGP, que se disputa no domingo, no circuito de Le Mans, apesar de uma queda sofrida na parte final da sessão.

O piloto de Almada fez a sua melhor volta em 1.33,867 minutos, terminando a 1,267 segundos do autor da 'pole position', o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

Miguel Oliveira viria a sofrer uma queda quando faltavam cerca de três minutos para terminar a qualificação, pelo que não pôde fazer uma derradeira tentativa, numa altura em que vários pilotos melhoraram os seus tempos, incluindo Quartararo.

O francês, que conquistou a sua terceira 'pole' consecutiva depois das conseguidas em Portugal e em Espanha, arrebatou o primeiro lugar nos instantes finais, destronando o espanhol Marc Márquez (Honda).

A Yamaha acabou por colocar três motas nas quatro primeiras posições, pois o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) foi segundo, a 0,081 segundos de Quartararo.

O australiano Jack Miller (Ducati) foi terceiro, depois de conseguir evitar uma queda 'in extremis', terminando a 0,104 segundos do primeiro lugar, com o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha) em quarto, a 0,166s.

Márquez acabou, assim, relegado à sexta posição, a quase meio segundo (0,437) de Quartararo.

Miguel Oliveira já de manhã tinha sido o quarto mais rápido na terceira sessão de treinos livres e sexto na segunda.

O GP de França de MotoGP é a quinta prova da temporada.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) chega na liderança do campeonato, com 66 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 17.º, com nove.