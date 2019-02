Miguel Oliveira 'veste' de azul e laranja na estreia em MotoGP

Nas cores da equipa que faz alinhar Miguel Oliveira predomina o azul, com algum laranja nas laterais.

Por Lusa | 12.02.19

O piloto português Miguel Oliveira mostrou-se "muito satisfeito" com o aspeto da KTM da equipa Tech3 com que fará a estreia no Mundial de MotoGP, cujas novas cores foram reveladas esta terça-feira.

"Estou muito satisfeito com as novas cores, a mota é incrível", disse o piloto português, à margem de uma cerimónia que decorreu na sede da KTM em Mattighofen, na Áustria.

Nas cores da equipa que faz alinhar Miguel Oliveira predomina o azul, com algum laranja nas laterais (a cor da KTM) e o símbolo da marca de bebidas energéticas que patrocina a equipa em cinzento, à semelhança do que acontece com a escuderia Toro Rosso da Fórmula 1. Uma conjugação de cores que se distingue do laranja e preto da equipa oficial da marca austríaca.