O Ministério Público deverá separar o processo do FC Porto e do Benfica - o que visa Pinto da Costa e o que visa Luís Filipe Vieira - para evitar que os dados da investigação sejam conhecidos. Tudo devido ao fim do prazo do segredo interno do ‘Cartão Vermelho’ - que termina a 18 deste mês - e que obriga a investigação a entregar todos os dados do processo aos arguidos.