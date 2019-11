'Mister Jesus' é aclamado e adeptos do Flamengo pedem continuidade

O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, dançou e cantou este domingo com milhares de pessoas no centro do Rio de Janeiro, para comemorar a conquista da equipa brasileira da Taça Libertadores de futebol.

Aclamado pelos 'flamenguistas', que chamam o técnico português de 'mister', Jesus estava visivelmente emocionado e teve seu nome gritado em diversos momentos pelos adeptos da equipa mais popular do Brasil.

O Flamengo voltou no sábado a conquistar a Taça Libertadores 38 anos depois, num encontro decidido com dois golos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 89 e 90+2 minutos.

Carregando um urubu - símbolo do Flamengo -, Flávio Anchieta Borge disse à Lusa que desconfiava do técnico português no início, mas logo descobriu que ele poderia mudar a equipa brasileira.

"Jorge Jesus no início, a gente ficou um pouco desconfiado, na dúvida. No primeiro e segundo jogo, ele ganhou a torcida e hoje é nosso ídolo, nosso mister", declarou.

Bruno Leal Bastos de Azevedo usou um jogo de palavras para dizer que Jorge Jesus trouxe o que faltava a equipa recheada de estrelas, que não conseguia vencer grandes campeonatos.

"Jorge Jesus veio para dar vida ao Flamengo, o que faltava ao Flamengo. O Jorge Jesus veio para dar vida ao Flamengo. Era o que faltava, vida [à equipa] do Flamengo", afirmou.

Já a adepta Giovana Aparecida da Silva Santiago, além de elogiar o técnico português, pediu que Jesus renove o seu contrato.

"Ele foi a melhor coisa que o Flamengo fez. Espero que ele renove o contrato logo para ele continuar na nossa nação", salientou.

Outro que pediu a renovação do contrato de Jesus foi Fernando Luis de Oliveira Santana, que quer acabar com o mistério sobre a sua permanência.

A adepta Paloma Carvalho Vieira fez uma declaração de amor ao técnico português, que hoje se juntou aos ídolos da equipa com mais adeptos no Brasil.

"Eu amo o Jorge Jesus. Por mim, ele deve permanecer por muitos anos no Flamengo. Ele veio para mudar e fez história", concluiu.

O atual contrato de Jesus com o Flamengo tem validade de um ano e deverá terminar no primeiro semestre de 2020.

Informações divulgadas pelos 'medias' do Brasil e Portugal indicam que o Flamengo terá oferecido uma renovação de contrato, mas o acordo ainda não foi assinado.