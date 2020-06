Moreirense vence e pode atirar Desportivo das Aves para a II Liga já hoje

O Moreirense venceu por 1-0 no estádio do Desportivo das Aves, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, resultado que pode custar já esta segunda-feira ao lanterna-vermelha a despromoção ao segundo escalão.

Um golo concretizado aos 52 minutos pelo avançado angolano Fábio Abreu, terceiro melhor marcador do campeonato, com 12 remates certeiros, foi suficiente para o Moreirense se impor em Vila das Aves e subir ao oitavo lugar, com 38 pontos, em igualdade com Boavista e Santa Clara.

O Aves mantém-se no último lugar, com 14 pontos, e poderá ficar matematicamente condenado à descida de divisão se o Marítimo vencer esta segunda-feira na receção ao campeão Benfica, uma vez que tem desvantagem com o Tondela, tanto no confronto direto, como num eventual desempate a três, com o Portimonense.