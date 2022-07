Morreu Bill Russell, jogador com mais títulos da história da NBA

O basquetebol norte-americano recebeu este domingo uma notícia muito triste. Bill Russell, antigo basquetebolista norte-americano com o maior número de títulos da história da NBA (11), faleceu hoje aos 88 anos. O eterno camisola '6' dos Boston Celtics, equipa pela qual marcou mais de 14.5 mil pontos em quase 1000 jogos realizados (963), despediu-se na companhia da mulher, Jeannine, tal como informou a família através das redes sociais de Bill Russell.

"É com o coração muito pesado que gostaríamos de informar aos amigos, fãs e seguidores de Bill Russell o seguinte:

"Bill Russell, o mais prolífico vencedor da história do desporto americano, morreu de forma muito pacífica este domingo aos 88 anos, com a sua mulher, Jeannine, ao seu lado. As preparações para a realização da cerimónia fúnebre são anunciados em breve", pode ler-se nas primeiras linhas do longo comunicado hoje publicado nas redes sociais do antigo campeão da NBA.



Bill Russell foi eleito por cinco vezes o MVP da NBA, tendo recebido ainda 12 nomeações para o All-Star. Antes da carreira profissional, o antigo pivô norte-americano levou ainda a Universidade de São Francisco à conquista do bicampeonato da NCAA, em 1955 e 1956. Para além destes títulos, Bill Russell recebeu ainda o ouro nas Olimpíadas de 1956, como capitão da Seleção norte-americana de basquetebol.