O ex-piloto de Fórmula 1 e vencedor das 24 Horas de Le Mans, Johnny Dumfries, morreu aos 62 anos.A informação foi avançada pela família esta segunda-feira à noite.Dumfries foi colega de equipa do conhecido piloto brasileiro, Ayrton Senna, em 1986 na Lotus, equipa que deixou no final de uma temporada, com apenas seis Grandes Prémios realizados.Johnny venceu as 24 Horas de Le Mans em 1998, ao serviço da Jaguar.