Morreu o antigo presidente do Real Madrid, Lorenzo Sanz, após luta contra coronavírus

Morreu o antigo presidente do Real Madrid, Lorenzo Sanz, aos 76 anos. O ex-presidente estava a lutar contra o coronavírus.O antigo presidente do Real Madrid, entre 1995 e 2000, Lorenzo Sanz estava internado nos cuidados intensivos na Fundação Jiménez Diaz, em Madrid, depois de contrair o coronavírus. Sanz tinha sido internado após vários dias com febre.

Lorenzo Sanz foi presidente do Real Madrid entre 1995 e 2000, tendo sido sucedido no cargo pelo atual presidente, Florentino Pérez.

O filho Lorenzo escreveu no 'twitter' tinha anunciado a situação do pai: "Estou sensibilizado pelas mensagens de carinho que todos vocês me têm enviado. Estou certo de que o meu pai vai sair desta. Obrigado a todos, mais uma vez".