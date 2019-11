Morreu Octávia Bastos Andrea, a sócia número 1 do Sporting

O Sporting comunicou esta quarta-feira a morte de Maria Octávia Bastos Andrea, sócia número 1 dos leões."O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Maria Octávia Bastos Andrea, Sócia número 1 do Clube de Alvalade.Maria Octávia Bastos Andrea nasceu a 6 de Maio de 1921 e tornou-se Associada do Sporting CP a 16 de Janeiro de 1926, contando com 93 anos de ligação ao nosso Clube.À família e amigos, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências".