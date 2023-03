MotoGP: Miguel Oliveira arranca temporada em Portimão este domingo

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) parte, este domingo, da quarta posição para a corrida de MotoGP do Grande Prémio de Portugal, com o espanhol Marc Márquez (Honda) na 'pole position' em Portimão.

Um dia depois da estreia das corridas sprint no Mundial de motociclismo de velocidade, com vitória do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão do mundo, o Autódromo Internacional do Algarve recebe o primeiro grande prémio da temporada, a partir das 14h00.

Marc Márquez vai ser o primeiro a partir para as 25 voltas ao circuito algarvio e, ao seu lado, vai ter Pecco Bagnaia e o compatriota Jorge Martin (Ducati).

A segunda linha da grelha vai ser liderada por Miguel Oliveira, com o australiano Jack Miller (KTM) a sair da quinta posição.

O italiano Enea Bastianini (Ducati) seria o sexto na grelha de partida, mas vai falhar a corrida, depois de no sábado ter fraturado uma omoplata no decorrer da corrida sprint.

Antes, às 12h15, corre-se a corrida de Moto2, com o checo Filip Salac (Kalex) na 'pole position', enquanto o japonês Ayumu Sasaki (Husqvarna) vai sair de primeiro em Moto3, que terá início às 11h00.