Mourinho enaltece importância da vitória na estreia pelo Tottenham

O português José Mourinho enalteceu este sábado a importância de vencer na estreia pelo Tottenham, após o triunfo por 3-2 na visita ao West Ham, na 13.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

"Não interessa como, os três pontos eram fundamentais para nós", afirmou o treinador do Tottenham, após quebrar um jejum de mais de 10 meses sem vitórias fora dos londrinos na Premier League.

O sul-coreano Son, aos 36 minutos, o brasileiro Lucas Moura, aos 43, e Harry Kane, aos 49, marcaram os golos dos 'spurs', enquanto Michail Antonio, aos 73, e o italiano Ogbonna, aos 90+6, reduziram para os 'hammers'.

"Os rapazes [os jogadores] estão felizes e era isso que eu queria. Queria que voltassem a estar felizes", frisou.

Mourinho disse ter apreciado "muito os primeiros 60 minutos", admitindo que o cansaço permitiu a reação do West Ham na parte final do encontro.

"Penso que fomos felizes. Estive tantos anos na Premier League que disse aos jogadores, ao intervalo, que mesmo quando o resultado está 3-0, aos 85, o jogo continua em aberto. Acho que eles perceberam isso", advertiu.

O Tottenham subiu provisoriamente ao sexto lugar do campeonato, com 17 pontos, metade dos somados pelo líder Liverpool, que, ainda este sábado, joga no terreno do Crystal Palace, enquanto o West Ham permanece no 16.º posto, com 13.

No seu primeiro encontro pelos 'spurs', Mourinho deixou fora do 'onze' o médio dinamarquês Christian Eriksen.

"Preciso de compreender o que vai no coração e na mete do Christian, para tomar a decisão certa para o clube", afirmou Mourinho, antes da estreia.