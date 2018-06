Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo não fala sobre o futuro

"Haverá oportunidades para falar", explicou, sem adiantar pormenores sobre a seleção ou o Real Madrid.

22:26

Cristiano Ronaldo foi entrevistado após o fim do jogo contra o Uruguai, que terminou com a derrota lusa e subsequente saída do Mundial 2018. O capitão da selecção nacional garantiu estar "muito orgulhoso" de representar Portugal com o seu cargo. "Desfrutei desta competição com todas as pessoas envolvidas neste fantástico trabalho. Batemos-lhes bem, apesar de hoje ser um dia triste. Queria dar uma alegria aos portugueses por nos terem apoiado do início até ao fim, tanto aqui na Rússia como nas praças", sublinhou.



De seguida, contrapôs alegando que o desempenho da selecção não foi "brilhante": "Temos de pensar neste momento. A competição foi boa a nível colectivo. Portugal vai continuar a dar muitas alegrias aos portugueses."



Questionado sobre o seu futuro, disse: "Temos de pensar neste momento e a competição foi boa; há mais oportunidades de falar do futuro".