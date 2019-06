Mustafá conta pela primeira vez a sua versão sobre a invasão à Academia de Alcochete

Na passada quinta-feira, 6 de junho, o Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de libertação imediata do cabecilha da Juventude Leonina, detido preventivamente desde 17 de maio deste ano, à ordem do processo da invasão da academia de futebol do Sporting, em Alcochete.Nesse mesmo dia, Nuno Miguel Rodrigues Vieira Mendes, conhecido por Mustafá, 41 anos, respondeu por escrito às perguntas da revista Sábado a partir da sua cela no Estabelecimento Prisional anexo à Polícia Judiciária.