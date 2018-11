Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mustafá recebido com cânticos antes de assistir a jogo de futsal do Sporting

Líder da Juve Leo foi esta quinta-feira libertado pelas autoridades.

21:58

Esta quinta-feira libertado pelas autoridades depois de ter estado detido na sequência da investigação ao ataque à Academia de Alcochete, Mustafá marcou esta noite presença no duelo de futsal entre Sporting e Sibiryak, referente à Ronda de Elite da Liga dos Campeões.



O líder da Juve Leo foi bastante saudado pelos restantes elementos da claque leonina, que lhe dedicaram mesmo várias músicas na fase inicial do encontro.



Recorde-se que também o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, vai aguardar julgamento em liberdade.