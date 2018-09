Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Nani teve um comportamento reprovável", diz José Peseiro

Técnico do Sporting não poupou nas críticas ao jogador pela atitude que teve após ser substituído em Braga.

Por Filipe António Ferreira | 09:13

José Peseiro não esqueceu a irritação de Nani quando foi substituído na derrota em Braga (1-0) na última jornada. "Nani teve um comportamento inadequado, reprovável que ele próprio reconheceu perante o grupo.



Um comportamento que vai contra os princípios que orientam o nosso trabalho desde o início, de responsabilidade, compromisso e união. Cabe agora ao Nani mostrar a todos nós que este comportamento não passou de um equívoco e que não repita", disse o técnico do Sporting na antevisão do jogo de hoje com o Marítimo em Alvalade (21h00, Sport TV1).



O treinador não quis revelar se a atitude que o jogador teve diante do Sp. Braga lhe pode custar a braçadeira de capitão: "Amanhã [hoje] se verá. Tudo o que são as decisões que o treinador, a SAD e o grupo possam tomar relativamente ao caso, como devem calcular, não advêm do contexto que vocês [jornalistas] criam, da especulação que vão escrevendo. Em função disso tomamos e tomámos as nossa decisões".



Peseiro garante que a derrota com o Sp. Braga na última jornada em nada "belisca o trajeto da equipa" até ao momento. "Com o Sp. Braga fomos a equipa com mais oportunidades, mais remates e quisemos vencer. Infelizmente não conseguimos mas em Braga não fomos inferiores", salientou