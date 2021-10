Nápoles imparável na liderança em Itália, Roma de regresso às vitórias

O Nápoles continua fulgurante na liga italiana de futebol e hoje, em Florença, somou a sétima vitória em sete jogos, numa jornada em que a Roma, treinada pelo português José Mourinho, regressou aos triunfos.

Os napolitanos, orientados por Luciano Spalleti, superaram a Fiorentina por 2-1 e não abrandam na frente da tabela, com 21 pontos, contra 17 do campeão Inter de Milão e 16 do AC Milan, que joga ainda hoje em Bérgamo, com a Atalanta.

A Roma consolidou o quarto lugar, com 15 pontos, ao bater o Empoli por 2-0, uma jornada depois de ter cedido por 3-2 no dérbi com a Lazio.

Ainda de 'ressaca' da derrota de quinta-feira, com o Spartak de Moscovo, treinado por Rui Vitória, para a Liga Europa, o Nápoles recuperou bem e superou com sucesso uma deslocação considerada difícil, ao terreno do quinto posicionado.

No estádio Artemio Franchi, os locais adiantaram-se aos 28 minutos, com o golo do argentino Lucas Martínez, a passe do sérvio Dusan Vlahovic, a grande estrela da equipa.

A boa reação do líder do campeonato acabou por render dois golos e a consequente vitória: primeiro, foi o mexicano Hirving Lozano, aos 38, na recarga a uma grande penalidade desperdiçada por Lucas Insigne, e depois o kosovar Amir Rrahmani, aos 50.

O internacional português Mário Rui foi titular na defesa do Nápoles e viu cartão amarelo aos 67 minutos.

No estádio olímpico de Roma, a equipa de José Mourinho, com o compatriota Rui Patrício na baliza, teve uma tarde relativamente calma, com um golo perto do fim da primeira parte e outro no arranque da segunda.

O arménio Henrikh Mkhitaryan foi o destaque do jogo, assistindo Lorenzo Pellegrini para o primeiro (42 minutos) e marcando ele mesmo o segundo (48).

Em Génova marcaram-se muitos golos, com a Udinese a impor um empate 3-3 à anfitriã Sampdoria, sendo um dos golos da formação visitante 'assinado' pelo português Beto, antigo goleador do Portimonense, que assim se estreou na Série A.

O Verona goleou o Spezia, por 4-0, e o Bolonha superou a Lazio, por 3-0.

A jornada encerra esta noite, com o Atalanta-AC Milan, que pode recolocar os milaneses no segundo posto.

