Neemias Queta jogou quase 20 minutos no triunfo dos Celtics sobre os Magic na NBA

O internacional português Neemias Queta jogou quase 20 minutos no triunfo caseiro dos Boston Celtics face aos Orlando Magic (128-11), em encontro da jornada de sexta-feira da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Único poste disponível, face às ausências de Kristaps Porzingis, Al Horford e Luke Kornet, Neemias atuou durante 18,18 minutos, o seu máximo ao serviço dos Celtics, pelos quais disputou o quarto encontro da temporada.

No TD Garden, o '88' luso somou quatro pontos, com dois 'tiros' de campo convertidos, em três tentados, três ressaltos, dois deles ofensivos, uma assistência, um roubo de bola e ainda três desarmes de lançamento, um novo recorde de carreira.

Neemias Queta, que ajudou os Celtics a terem um saldo positivo de 13 pontos enquanto esteve em campo, somou ainda uma perda de bola sem lançamento e acabou excluído com seis faltas, motivo pelo qual não teve mais tempo de utilização.

O internacional luso entrou pela primeira vez a 5,46 minutos do final do primeiro período e só saiu, após a terceira falta, com quatro minutos disputados no segundo, numa primeira aparição em que se destacou pelos dois desarmes.

No terceiro período, somou mais 4,06 minutos, mas saiu após a quinta falta e, no quarto, entrou a 6,13 do fim e saiu, excluído por faltas, com 1,47 para jogar.

Nesta última presença no retângulo de jogo, marcou os seus quatro pontos, na sequência de duas assistências de Payton Pritchard, que comandou o banco de 'luxo' dos Celtics com 21 pontos, quase metade dos 47 dos suplentes.

Pelo meio, Neemias logrou ainda um espetacular desarme de lançamento, o terceiro, para bater o registo de dois 'abafos' conseguidos em três ocasiões ao serviço dos Sacramento Kings, na sua época de 'rookie' (2021/22).

Nos Celtics, que somaram o 13.º triunfo em 13 jogos caseiros, destaque para os 30 pontos, seis ressaltos e quatro assistências de Jayson Tatum e os 19 pontos, oito assistências, quatro ressaltos e quatro roubos de bola de Derrick White.

Por seu lado, seis jogadores marcaram 13 ou mais pontos nos Magic, tendo-se destacado Jalen Suggs, com 19, apesar de ter estado de fora vários minutos devido a uma lesão num pulso.

Com este resultado, os Boston Celtics reforçaram a liderança da Conferência Este, com 19 vitórias e cinco derrotas, enquanto os Orlando Magic caíram para quartos, ultrapassados pelos Philadelphia 76ers, com 16 triunfos e oito desaires.

Quanto a Neemias Queta, conta agora 24 jogos na NBA, quatro pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, de foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League