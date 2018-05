Negociação das ações do Sporting congelada após derrota no Jamor

Momento de tensão que o clube atravessa estava a causar fortes oscilações em bolsa.

11:44

Depois de uma semana de fortes oscilações, o Sporting iniciou esta segunda-feira sem a concretização de nenhuma operação bolsista. A negociação está congelada uma vez que não houve correspondência entre as ordens de venda e as de compra, avança o Jornal de Negócios . Na semana passada, a cotada desvalorizou 5,92% para os 71,5 cêntimos por título.As ações do Sporting não concretizaram nenhuma negociação na primeira chamada da semana que ocorreu às 10h30. De acordo com o site da Euronext, houve 19 ordens de venda entre 58 cêntimos e 71,5 cêntimos e 12 ordens de compra entre 71 cêntimos e 97 cêntimos por acção.Isto acontece um dia depois de o clube ter perdido a Taça de Portugal para o Desportivo das Aves , além do acumular de tensão durante a semana após os actos de violência na Academia de Alcochete. O caso está a ser investigado pela justiça.