Newark tranforma-se num 'mini-Marquês' com festejos de benfiquistas nos Estados Unidos

Dezenas de adeptos benfiquistas fizeram da Ferry Street - uma rua da cidade norte-americana de Newark - um 'mini-Marquês', onde fizeram a festa após um "campeonato difícil" mas do qual o Benfica saiu como "justo vencedor", no sábado.

O jovem adepto Francisco Felisberto, residente em Nova Iorque, admitiu que sofreu nesta reta final do campeonato, temendo que o FC Porto ultrapassasse os 'encarnados', mas destacou à Lusa a "consistência" do Benfica ao longo da época.

"Acho que o Benfica fraquejou um bocadinho na reta final mas acho que fomos bastante consistentes ao longo de toda a época. Comparando com épocas passadas, tivemos uma performance muito, muito melhor do que em épocas passadas, por isso acho que somos merecedores deste campeonato e acho que estivemos mesmo muito bem", disse o jovem adepto.

O Benfica sagrou-se campeão português de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

Após uma 'seca' de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.

"Dadas as últimas circunstâncias do campeonato, temi um bocadinho que o FC Porto pudesse ultrapassar o Benfica mas acho que estivemos fortes e acho que merecemos o campeonato. Acho que todos os jogadores estiveram bem, mas acho que houve ali um grande contributo do treinador. Penso que foi uma figura bastante importante. Mudamos de treinador no início e acho que correu bastante bem", avaliou o mesmo adepto.

Francisco Felisberto deslocou-se pela primeira vez a Newark - uma cidade que acolhe uma das maiores comunidades portuguesas nos Estados Unidos -- para assistir ao último jogo do campeonato e não saiu desiludido.

"Está um ambiente incrível, nunca pensei que fosse uma coisa deste género, muito bom. Acho que temos aqui um 'mini-Marquês'. (...) Parabéns aos jogadores e à equipa", felicitou.

Na festa dos 'encarnados' em Newark não faltaram cânticos, espumante e muita animação, com amplos elogios à equipa e a Roger Schmidt, treinador alemão que conduziu o Benfica ao 38.ª título de campeão português de futebol.

Para Carlos Ribeiro, a figura do campeonato foi mesmo João Neves, "pela juventude e pela nova maneira de jogar", e o treinador do Benfica, "pela experiencia que trouxe à equipa".

"Foi muito difícil. Foi um grande campeonato, foi muito difícil, mas valeu a pena esperar até ao último jogo. É mais emotivo o campeonato ser decidido na última jornada, é muita emoção. (A comunidade benfiquista aqui nos EUA) é grande e sofreu, mas, como se vê, a explosão foi unânime", afirmou Ribeiro, residente do estado de Nova Jérsia.

Já o adepto Francisco Morais contou à Lusa que viajou de Arcos de Valdevez para Newark em turismo e não escondeu a felicidade de ter conseguido festejar a conquista do campeonato entre compatriotas.

"Em primeiro, viva o Benfica! Um grande campeão. Vim festejar a Nova Jérsia, mas sou português, estou cá de férias (...) e adorei isto. Esta vitória para mim é a coisa maior do mundo. O campeonato começou muito bem, depois ficou tremido, mas acabou por ficar muito bem. Quero aproveitar para dar os parabéns a todos os portugueses que moram nesta zona", disse Morais, entre abraços a outros benfiquistas.

Também o adepto João Ferreira considerou o Benfica "o justo vencedor", apesar da "quebra" na reta final, da qual conseguiu recuperar.

"Começamos em primeiro e acabamos em primeiro. O Benfica esteve sempre na frente, teve uma quebra mas recuperou e é o justo vencedor. (...) Os jogadores, o treinador, o Rui Costa, toda aquela gente que envolve o Benfica foi protagonista", defendeu.

A Ferry Street - também conhecida como o coração do 'Little Portugal' devido à significativa comunidade portuguesa lá residente - esteve parcialmente fechada durante cerca de uma hora devido aos festejos dos adeptos benfiquistas.

Contudo, os festejos foram contidos devido à polícia local, que se deslocou à Ferry Street para reabrir a circulação automóvel e impedir as celebrações no centro da via.