Novak Djokovic derrota Stefanos Tsitsipas e conquista Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic conquistou este domingo, pela segunda vez na sua carreira, o torneio de Roland Garros, ao derrotar na final o grego Stefanos Tsitsipas, numa partida na qual conseguiu dar a volta a uma desvantagem de 2-0 para triunfar por 3-2. O sérvio, primeiro cabeça de série, venceu com parciais de 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2 e 6-4

Perante o quinto da hierarquia masculina, o número 1 mundial, que tinha afastado nas 'meias' o habitual vencedor do torneio francês - Rafa Nadal -, sentiu bastantes dificuldades no arranque da partida e esteve encostado à parede, mas no terceiro set puxou do seu melhor jogo e acabou por dar a volta ao texto, numa decisão intensa, com mais de quatro horas de duração.