Nuno Saraiva despede-se, admite excessos e deseja sorte a Varandas

Ex-diretor de comunicação do Sporting deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

22:22

Nuno Saraiva, ex-diretor de comunicação do Sporting, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais. Saraiva fez agradecimentos e negou que tenha levantado "qualquer espécie de obstáculo" à decisão da nova direção sobre a sua saída."Como é público, deixei de ser diretor de comunicação do Sporting Clube de Portugal. Não por vontade minha, mas consequência de uma decisão absolutamente legítima e totalmente transparente do novo Presidente do Clube. Ao contrário do que a dada altura alguns tentaram fazer crer, não levantei qualquer espécie de obstáculo nem fiz nenhuma exigência para além do que a lei determina", escreveu no Facebook.O ex-diretor de comunicação dos leões falou depois de "dois anos de enorme intensidade", admitindo que "certamente" cometeu erros e "excessos que poderiam ter sido evitados".A publicação termina com uma mensagem de união e de sucesso à direção de Frederico Varandas: "Ao nosso Presidente Frederico Varandas e à sua Direção desejo que nos façam felizes, porque o seu sucesso é o sucesso do Sporting CP. Aos que insistem em medir o sportinguismo dos outros e em fazer julgamentos de carácter sem cuidarem de saber do que falam, digo-lhes apenas que isso não é Unir o Sporting".