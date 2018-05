Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obrigacionistas do Sporting aprovam adiamento do reembolso do empréstimo

Nova data para novembro.

11:04

A Assembleia geral de obrigacionistas do Sporting, reunida, esta manhã, em Alvalade, aprovou por unanimidade a proposta de adiar o reembolso do empréstimo para novembro.



Os títulos venciam já no dia 25 de maio.



Em atualização