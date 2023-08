Oier Lozano vence quarta etapa e Roglic mantém liderança da Volta a Burgos

O ciclista espanhol Oier Lozano (Movistar) venceu esta sexta-feira a quarta etapa da Volta a Burgos, em Espanha, que continua a ser liderada de forma confortável pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

No final do percurso de 157 quilómetros, entre Santa Gadea del Cid e Pradoluengo, com a meta a coincidir com uma contagem de terceira categoria, Lozano triunfou em 3:56.05 horas, o mesmo tempo do colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorius) e menos três segundos do que o espanhol Raúl García Perna (Kern Pharma).

Na geral, Roglic mantém 33 segundos de avanço sobre o russo Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) e 38 sobre o britânico Adam Yates (UAE Emirates).

O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 90.º, a 5.12 minutos do vencedor da etapa, subindo a 78.º, a 22.44 de Roglic.

A 45.ª Volta a Burgos termina no sábado, com a ligação entre Golmayo e Lagunas de Neila (160 quilómetros), com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de categoria especial.