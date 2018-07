Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oitavos de final valeram 66 mil euros a cada jogador da seleção nacional

Apesar da eliminação dos oitavos de final, cada jogador da seleção portuguesa recebe cerca de 66 mil euros pela presença no Mundial da Rússia.

Por dia, os jogadores arrecadaram 700 euros, que ao fim de 23 dias no solo russo resultou num total de 16 100 euros a cada profissional.



O prémio resultante da passagem aos oitavos de final valia mais 50 mil, que a juntar ao valor anterior (16 100 euros), dá um total de 66 100 euros para cada futebolista.



No caso de vitória na final do Mundial, Fernando Santos seria premiado pela Federação Portuguesa de Futebol com 600 mil euros e cada jogador iria receber 300 mil.



No total, a FPF embolsou 11,6 milhões de euros, provenientes da FIFA, pela participação no Mundial.