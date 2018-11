Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onda leonina invade Londres

São esperados cerca de 5300 adeptos do Sporting nas bancadas do estádio do Arsenal.

01:30

O Sporting vai contar esta quinta-feira com o apoio de cerca de 5300 adeptos nas bancadas do Emirates Stadium, em Londres, no jogo da quarta jornada do Grupo E da Liga Europa, frente ao Arsenal.



Este número de apoiantes é o maior, em jogos fora do Sporting na Europa, desde o início do milénio. Supera o de há dois anos, no Santiago Bernabéu, que ascendeu a quatro mil pessoas no estádio do Real Madrid.



Em Londres, os adeptos do Sporting vão concentrar-se pelas 17h00 junto à estação de metro Highbury & Islington que fica a apenas um quilómetro do estádio, e daí seguirão a pé, inseridos numa caixa de segurança, com a polícia inglesa sempre por perto. O Emirates Stadium vai estar lotado, uma vez que foram vendidos todos os 60 mil bilhetes.



É um apoio suplementar para a equipa de Tiago Fernandes, segunda classificada do Grupo E da Liga Europa, com 6 pontos, menos três do que o líder Arsenal. José Peseiro era o treinador nesse jogo, agora é Tiago Fernandes, técnico interino, que se senta no banco. "Todos os jogos são para vencer", disse ontem.



"Dou o máximo e faço o que a direção me pede. Tenho tido uma grande ajuda dos jogadores e isso dá-me alento. Vou continuar no Sporting e estou disponível para o que entenderem. Estou pronto para ajudar, independentemente da posição onde estiver", referiu Fernandes.



Marcel Keizer é o senhor que se segue no comando técnico do Sporting, depois de ter rescindido com o Al Jazira. Um assunto incómodo para Tiago Fernandes. "Não me cabe comentar." O treinador interino prefere focar-se no jogo com o Arsenal. " Sabemos da qualidade do Arsenal a jogar em casa, mas vamos lutar pelos três pontos e disputar o primeiro lugar do grupo."



"Resultado positivo"

"No primeiro jogo tivemos azar. Criámos oportunidades para marcar, mas acabámos por perder. Ainda assim ficámos com a sensação de que podíamos fazer melhor. O mais importante é trazer um resultado positivo", disse ontem Nani numa ação comercial da UEFA.



Treino de adaptação ao relvado

A equipa do Sporting chegou a Londres confiante na obtenção de um bom resultado frente ao poderoso Arsenal. Tiago Fernandes, técnico interino, ministrou uma sessão ligeira de adaptação ao relvado e à luz artificial do Emirates Stadium, onde hoje se realiza o encontro.



Desvinculação de Marcel Keizer custou 550 mil

Marcel Keizer já rescindiu o contrato que tinha com o Al Jazira e está livre para assinar pelo Sporting, que pagou os 550 mil euros da cláusula de rescisão.



O treinador holandês, de 49 anos, está prestes a assinar um contrato de longa duração com o Sporting, mais precisamente de duas épocas e meia, ficando a auferir um salário na ordem dos 1,2 milhões euros líquidos por temporada.



Uma verba idêntica à que era paga a José Peseiro, técnico que foi despedido por Frederico Varandas após a derrota com o Estoril (II Liga) por 2-1, em Alvalade, em partida a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.



Keizer terá pela frente o seu maior desafio, depois de uma passagem pelo Ajax B e da promoção à equipa principal, acabando por ser despedido.



A apresen- tação do novo treinador será feita em data a anunciar e a estreia está marcada para a partida frente ao Vildemoinhos (Taça de Portugal, dia 24). Tiago Fernandes ainda orienta a equipa frente ao D. Chaves.