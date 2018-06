Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os eleitos de Sousa Cintra para treinar o Sporting

Presidente da SAD adiou para segunda-feira a apresentação do homem que vai comandar os destinos da equipa principal.

Os três eleitos de Sousa Cintra: Rui Faria, Rui Jorge e André Villas-Boas são os homens que o agora presidente da SAD do Sporting gostava de ver a comandar os destinos da equipa principal. Os três treinadores são desejados em Alvalade, mas o dossier não está fechado.



Sousa Cintra quer uma solução de continuidade, que não termine a 8 de setembro, com a eleição da nova direção. E quer apresentar um nome de peso para liderar uma equipa cuja composição ainda é indefinida.



A hipótese menos provável será mesmo André Villas-Boas. O treinador que foi apontado como uma escolha para o Borussia Dortmund já disse que se voltasse a Portugal nunca representaria qualquer rival do FC Porto, no qual foi campeão.



Também Rui Faria já terá propostas para o estrangeiro, embora assumir os destinos do Sporting fosse sempre um projeto aliciante.



Rui Jorge, que jogou no Sporting durante sete épocas, também teria de deixar um projeto no qual está desde 2010. Treina a seleção nacional dos sub-21, depois de uma curta passagem pela liderança da equipa de sub-23.



Entretanto, continuam também em Alvalade as reuniões com os advogados e empresários dos jogadores que rescindiram. Ontem, foi a vez de os representantes de Gelson Martins e Bruno Fernandes se reunirem com Sousa Cintra.

Nenhum dos cenários está fechado, discute- -se agora um ‘acordo’ que favoreça as duas partes. Ou o regresso dos jogadores ao Sporting ou a sua venda, com um encaixe financeiro para os verdes-e-brancos.



Em caso de desacordo - como a saída para o rival Benfica - o Sporting avança para os tribunais. E exigirá o pagamento das cláusulas de rescisão.



William também quer negociar

A reunião com os representantes de William Carvalho aconteceu na quarta-feira. Foi já depois de Sousa Cintra reunir com os advogados de Bas Dost e em nenhuma das situações as portas ficaram fechadas.



Os dois jogadores aceitam negociar o regresso a Alvalade.



Bruno suspenso não pode ir a votos

Depois de ter optado por não responder à nota de culpa, Bruno de Carvalho regressa ao Facebook para pedir o arquivamento do processo disciplinar. A possível suspensão - o prazo máximo é um ano, porque os novos estatutos ainda não foram aprovados - afastará Bruno de Carvalho de uma candidatura.



O ex-presidente do Sporting sabe que mesmo que conteste a decisão do Conselho de Fiscalização, nada suspende a decisão. Não pode ir a votos em setembro.



PORMENORES

Frederico Varandas

Frederico Varandas, candidato à presidência do Sporting, anunciou ontem mais quatro nomes da comissão de Honra: Ramos-Horta, Marcos Rojo, Eric Dier, Fernando Mamede, Carvalho e Abrantes Mendes.



Ambição de Palhinha

João Palhinha manifestou na Sporting TV o desejo de se sagrar campeão na próxima época pelos leões: "Essa é a nossa ambição todos os anos. Queremos o tão desejado título, ambiciono isso em todas as épocas. É um dos principais objetivos na minha vida profissional e pessoal."



Novos administradores

Artur Torres Pereira, Luís Marques, Paulo Jorge Melo Chaves e Mendes Salsa são os novos administradores da SAD do Sporting depois das renúncias de Carlos Vieira e Rui Caeiro.