Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paços de Ferreira desce de divisão em Portimão

Equipa perdeu por 3-1 frente à formação da casa.

09:28

O Paços de Ferreira carimbou este domingo a descida de divisão para a II Liga depois de ter perdido, por 3-1, frente ao Portimonense.



Apesar do resultado dilatado, os pacenses estiveram sempre ativos na frente, à procura da tão desejada vitória, mas os consecutivos golos do ‘endiabrado’ Pires (27’ e 77’) iam deitando por terra essa aspiração.



Ainda tiveram uma réstia de esperança com o tento de Rúben Micael (88’), mas, na reta final do jogo, já a apostar tudo no ataque, o espaço que deixaram atrás foi determinante para a machadada final de Wellington (90+2’), depois de vários lances de golo quase garantido dos algarvios, em especial através do bom trabalho de Nakajima.



A partida ficou ainda marcada pela despedida dos relvados do defesa alvinegro Ricardo Pessoa.