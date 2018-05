Processo disciplinar aberto ao Sporting por jogo em Portimão

Não foi indicado o motivo mas deverá estar relacionado com o comportamento dos adeptos.

11.05.18

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar ao Sporting com base no jogo dos leões no reduto do Portimonense, na jornada 32 da Liga NOS, avança o jornal Record. No mapa de castigos não é indicado o motivo do processo, mas poderá resultar do comportamento dos adeptos leoninos nessa partida, uma vez que é baseado no relatório policial pós-jogo.De resto, a invasão de campo protagonizada por quatro adeptos leoninos aquando do segundo golo resultou numa multa de 383 euros ao clube.