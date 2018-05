Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting também esteve no balneário de Carlos Xistra no dérbi

Bruno Mascarenhas, vogal da direção leonina, esteve nas instalações do árbitro.

11.05.18

Não foi só um elemento do Benfica que esteve no balneário de Carlos Xistra após o dérbi com o Sporting. Esse facto foi relatado por Nuno Saraiva, diretor de comunicação dos leões, afirmando que Tiago Pinto, diretor dos encarnados, tinha estado com a equipa de arbitragem liderada por Xistra, no final do encontro.



No entanto, também Bruno Mascarenhas, vogal da direção leonina, esteve no referido balneário após o duelo, que terminou com um empate a zero, avança o Record esta sexta-feira.



O motivo da 'visita' dos representantes dos dois clubes acabou por estar relacionado com a oferta de camisolas, prática recorrente na política tanto de Benfica como Sporting para com as equipas de arbitragem. Este é um assunto que estará referido no relatório da partida, algo que será confirmado quando o documento for divulgado, como é habitual.



Diga-se, ainda, que um delegado da Liga estava presente quando Tiago Pinto e Bruno Mascarenhas se deslocaram ao balneário da equipa liderada por Carlos Xistra para dar as camisolas de oferta.