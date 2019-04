Paços de Ferreira garante lugar na Primeira Liga. Feirense foi despromovido

Clube venceu por 2-1 na receção ao Académico de Viseu.

12:59

Atualmente com apenas 15 pontos, os fogaceiros ficaram já a 16 do Tondela, a primeira equipa acima da linha de água, quando apenas têm para disputar mais cinco partidas.

Quanto ao Aves, refira-se, conseguiu um triunfo que permite deixar a zona de descida à distância de 6 pontos (é essa a vantagem sobre o Nacional).

Relacionadas

O Paços de Ferreira tornou-se este sábado o primeiro clube promovido ao primeiro escalão do futebol português na época 2018/19, ao vencer por 2-1 na receção ao Académico de Viseu, reforçando a liderança da II Liga, na 30.ª jornada.Os golos do brasileiro Douglas Tanque, aos 19 minutos, e do ganês Paul Ayongo, aos 80, aos quais o Académico de Viseu apenas respondeu com o tento solitário de João Mário, aos 37, permitiram ao Paços de Ferreira festejar antecipadamente o regresso ao convívio dos 'grandes', pela mão do treinador Vítor Oliveira -- que conseguiu a proeza pela 11.ª vez na carreira -, um ano após ter sido despromovido.A equipa pacense totaliza 64 pontos, suficientes para lhe garantir a subida à I Liga, independentemente dos resultados obtidos até ao fim da prova por Famalicão, segundo classificado, com 57, e Académica, quinta, com 49, ambos com menos um jogo e as únicas equipas com capacidade para serem promovidas que poderão igualar os 'castores'.O Estoril Praia é o terceiro posicionado, com 51, mas tem o mesmo número de encontros e já não conseguirá atingir os 64 pontos do Paços de Ferreira nas quatro jornadas que restam, enquanto o Benfica B, que ocupa o quarto lugar, com 50, não pode ser promovido ao primeiro escalão.Já o Feirense, equipa de Santa Maria da Feira, viu esta sexta-feira ser ditado o seu afastamento da I lIga.