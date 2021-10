Palmeiras soma segundo triunfo seguido no Brasileirão ao bater Ceará

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, somou na quarta-feira o segundo triunfo consecutivo no campeonato brasileiro de futebol, ao vencer fora o Ceará por 2-1, em encontro em atraso da 19.ª jornada.

Em Fortaleza, os paulistas inauguraram o marcador nos descontos da primeira parte, aos 45+4 minutos, por Zé Rafael, e aumentaram a vantagem aos 72, com um tento do suplente Deyverson, ex-jogador de Benfica B e Belenenses.

Aos 89 minutos, os anfitriões ainda reduziram, por intermédio de Cléber, mantendo a incerteza quanto ao vencedor até ao último apito do árbitro.

Com este resultado, o Palmeiras saltou para a terceira posição do Brasileirão, com 46 pontos, em 27 jogos, os mesmos do Flamengo (46, em 24), que é segundo, e menos 10 do que o líder Atlético Mineiro, em 26 encontros disputados.

A equipa de Abel Ferreira ultrapassou o Fortaleza, agora quarto colocado, com 45 pontos, em 27 jogos, enquanto o Ceará segue na 14.ª posição, com 31, em 26.