Patrícia Mamona abre época com segundo lugar no triplo salto de Miramas

Patrícia Mamona abriu esta sexta-feira a sua época de pista coberta com o segundo lugar no triplo salto do 'meeting' de atletismo de Miramas, sul de França, com a marca de 14,17 metros.

Mamona, atual campeã europeia, só perdeu para a jovem cubana Leyanis Perez, que, na sua primeira época como sénior, atingiu 14,47 metros, terceiro melhor registo mundial do ano.

Depois de semanas de estágio, Mamona inicia em Miramas a sua série de provas antes do Mundial de Belgrado, em março, competição para que já está qualificada e a que chega como campeã continental.

Com a marca desta sexta-feira, passa a ser a quinta melhor mundial do ano, segunda europeia.

O terceiro lugar em Miramas foi para a espanhola Ana Peleteiro, vice-campeã europeia, que saltou a 14,15.

Nos 400 metros masculinos, Ricardo Santos correu em 46,85 segundos uma das séries de 400 metros disputadas, conseguindo a 10.ª melhor marca. O registo conseguido é o seu melhor da época.

O salto em altura também teve presença portuguesa, com Gerson Baldé a passar 2,10 e 2,15 metros, derrubando depois as três tentativas a 2,19, para ser o sexto posicionado.