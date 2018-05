Patrocinador do Sporting suspende contrato devido à "arrogância" do presidente

Grupovarius afirma que não quer fazer parte de um clube com a imagem manchada.

O Grupovarius, patrocinador de judo do Sporting, pretende rescindir o contrato que mantêm com o clube devido à "arrogância e prepotência" do presidente Bruno de Carvalho.



"O Grupovarius informa que irá desencadear os mecanismo legais de forma a desvincular-se como principal sponsor do Judo do Sporting Clube de Portugal, bem como de qualquer outros compromissos e relações entre as partes", pode-se ler no comunicado partilhado na página do Facebook.







Segundo o presidente executivo, a situação que está ocorrer em torno do clube de Alvalade não está só a prejudicar o nome da instituição como também dos patrocinadores, apoiantes, sócios e adeptos. "A Comissão Executiva deveria ter-se demitido, elevando assim os superiores interesses do clube e dos sócios".



Apesar do trabalho realizado até ao momento, este não pretende estar ligado a "uma imagem de violência, escândalos e incongruências".



O responsável pediu ainda desculpa a todos os sportinguistas "por não ter tido a visão nem o discernimento de perceber que a minoria tinha razão sobre o atual presidente".



"Um enorme abraço ao mestre de judo, à sua equipa técnica e a todos os atletas", remata.