Pedro Martins campeão... até ver

Pedro Martins tornou-se este domingo campeão grego ao serviço do Olympiacos. O treinador português selou a conquista da Liga helénica depois de ter vencido (2-1) o AEK. Quando faltam seis jornadas (18 pontos em disputa), o clube ateniense dispõe de 19 pontos de vantagem para o 2º classificado, o PAOK, treinado por Abel Ferreira. Mas este desfecho ainda pode ser alterado na secretaria.









O PAOK foi castigado com a perda de sete pontos, uma vez que o presidente, Ivan Savvidis, também detém ações de outro clube, o Xanthi. A agremiação de Salónica não se conformou com a penalização e apresentou recurso, do qual aguarda decisão. Se lhe for dada razão, parcial ou total, o PAOK recupera pontos para o Olympiacos, daí que este domingo Pedro Martins e os seus jogadores não tenham festejado, no relvado, o título.

Independentemente do imbróglio jurídico, mais tarde ou mais cedo, a distância pontual sugere que o treinador português vai mesmo alcançar o primeiro troféu da carreira, na segunda época em que está ao serviço do Olympiacos (ficou no 2º lugar em 2018/19). Neste percurso contou com a colaboração dos compatriotas José Sá (guarda-redes), Rúben Semedo (defesa) e Cafú (médio).





Antes de Pedro Martins, Vítor Pereira (2014/15) e Marco Silva (2015/16) também conquistaram a Liga grega ao serviço do Olympiacos. Leonardo Jardim só não integra esta lista porque, em 2012/13, deixou o clube antes do fim da temporada quando seguia destacado na liderança.



Três 'títulos' portugueses



Daniel Podence é o quarto jogador português que este domingo se sagrou campeão grego. O extremo deixou Atenas em janeiro, quando se transferiu para os ingleses do Wolverhampton a troco de 19,6 milhões de euros. Completou 15 jogos na Liga grega, nos quais marcou três golos.



Podence festeja à distância

pormenores



Outras provas no horizonte



O Olympiacos ainda tem a final da Taça da Grécia para disputar, frente ao AEK, e está nos oitavos de final da Liga Europa (a 1ª mão, com o Wolverhampton, acabou empatada 1-1).





Emigrante de sucesso



Aos 49 anos, o Olympiacos é a primeira experiência de Pedro Martins no estrangeiro como treinador principal.