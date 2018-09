Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Personalidades solidárias com Cristiano Ronaldo após expulsão

Cartão vermelho mostrado ao português gera contestação.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:34

A expulsão de Cristiano Ronaldo no jogo da Liga dos Campeões entre Juventus e Valência chocou o mundo de futebol. O cartão vermelho exibido ao internacional português - o primeiro após 154 jogos na Champions - gerou uma onda de revolta, mas também de muita solidariedade para com o avançado.



Várias personalidades questionaram a decisão da equipa de arbitragem liderada pelo alemão Felix Brych e saíram em defesa de Cristiano Ronaldo. O ex-internacional português Luís Figo considerou a expulsão "exagerada". "Não sei o que o árbitro possa ter visto."



Emre Can, companheiro de equipa de CR7 na Juventus, até brincou com a situação. "Se se dá um cartão vermelho por isto, então qualquer falta pode ser motivo de expulsão. Mas somos meninas ou estamos a jogar futebol?"



Theo Hernández, ex-colega de Ronaldo no Real Madrid, também se pronunciou: "É lamentável, é vergonhoso." O avançado recebeu ainda o apoio da mãe Dolores Aveiro e das irmãs Katia e Elma, através de mensagens nas redes sociais.



O craque português abandonou o relvado em lágrimas, depois de ter sido expulso aos 29 minutos, e logo ao intervalo Pavel Nedved, vice-presidente da Juventus e antigo jogador do clube, e mais dois dirigentes pediram explicações ao árbitro.



A UEFA vai abrir um processo disciplinar contra Ronaldo e a decisão será conhecida no dia 27. Caso seja suspenso por dois jogos ou mais, o jogador de 33 anos falha o regresso ao terreno do Man. United, equipa que representou durante seis épocas, a contar para a 3ª jornada da Liga dos Campeões.