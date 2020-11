Piloto Matheus Barbosa morre aos 23 anos após grave acidente em prova de SuperBike

Acidente grave na super Bike, em Interlagos #SuperBike pic.twitter.com/LRl97P2WOs — Marcelo Oliveira (@chello_Oliveira) November 8, 2020

O piloto Matheus Barbosa morreu este domingo aos 23 anos num grave acidente numa prova do campeonato de SuperBike no Brasil.Num vídeo partilhado na rede social Twitter é possível ver o momento do despiste e do embate.

De acordo com o jornal R7, o piloto disputava a posição na subida para a curva da Junção quando perdeu o controlo da moto, despistando-se e embatendo numa estrutura. A prova foi interrompida imediatamente.





De acordo com a mesma publicação, este não é o primeiro acidente fatal na categoria. Em 2019, os pilotos Maurício Paludete e Danilo Berto perderam a vida num intervalo de quase dois meses. A competição chegou a ser suspensa.