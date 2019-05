Pinto da Costa ataca Benfica: "Gostava de saber quem foi buscar os padres à sacristia"

O presidente do FC Porto criticou duramente arbitragem desta temporada e considerou que a liderança do campeonato definiu-se na Vila da Feira, Braga e Vila do Conde com os erros de arbitragem a favor do Benfica.



Pinto da Costa atacou o clube das águias e questionou: "Gostava de saber quem foi buscar os padres à sacristia".



"O que é que nós vimos? O Conselho de Arbitragem, e bem, chegou à época passada e verificou que havia árbitros que não tinham as mínimas condições para apitar, Bruno Paixão [VAR no Feirense x Benfica] e Bruno Esteves. Deixaram de apitar e para estarem calados e não protestarem foram colocados na VAR. Agora, um indivíduo que não tem categoria para apitar, dito por eles, não pode ter categoria para ir para o VAR", disse o presidente do clube azul e branco numa entrevista ao jornal O Jogo.

