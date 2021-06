Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira almoçam juntos na Mealhada sem Varandas

Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira almoçaram esta sexta-feira no restaurante ‘Rei dos Leitões’, na Mealhada. Pedro Proença também esteve no encontro.sabe que o almoço foi organizado pelos presidentes do FC Porto e do Benfica. Foram eles quem convidaram Pedro Proença, líder da Liga.Este é mais um sinal da aproximação entre Pinto da Costa e Luís Filipe vieira, que deixaram Frederico Varandas, presidente do Sporting, de fora desta reunião.Em cima da mesa estiveram vários assuntos do futebol nacional. Isto numa altura em que falta pouco mais um mês para o arranque oficial da época em Portugal.