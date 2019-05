Plantel do FC Porto marca posição perante os Super Dragões e acaba assobiado

Equipa ficou bem no centro do relvado e não se despediu da claque.

22:44

A mensagem do capitão! Acreditar até ao fim pic.twitter.com/JQE2ynAJIL — Info FC Porto (@infofcporto) 4 de maio de 2019

Contrariamente ao que é habitual, a roda final dos jogadores e treinadores do FC Porto, depois da goleada caseira ao Aves (4-0) não foi feita tão perto do topo sul, onde estão os Super Dragões.Desta feita, a equipa ficou bem no centro do relvado e, após o regressado Aboubakar usar da palavra, a equipa agradeceu mas não se dirigiu à bancada onde está aquela claque portista.Os jogadores, Sérgio Conceição e restantes elementos foram diretos ao balneário e, enquanto abandonavam o relvado, ouviram assobios por parte dos Super Dragões, que ao mesmo tempo entoaram cânticos como "Porto é nosso e há-de ser".Herrera deixou uma mensagem durante os momentos de tensão.