Tadej Pogacar (UAE) ganhou esta quarta-feira a 17ª etapa da Volta a França, ao impor-se num emocionante sprint a Jonas Vingegaard (Jumbo), no Alto de Peyragudes (1580 m), que nos derradeiros metros tem rampas com 16% de inclinação. O esloveno, vencedor das duas últimas edições da prova, não ganhou tempo na estrada, mas, devido às bonificações (10 s para o 1º e 6 s para o 2º), diminuiu a desvantagem que tinha para o dinamarquês em quatro segundos, estando agora a 2m18s.





Numa tirada de 129,7 km, com três contagens do prémio da montanha de 1ª categoria, nos Pirenéus, ‘Pogi’ apenas atacou uma vez, no alto de Val Louron-Azet, mas Vingegaard respondeu bem e os dois seguiram juntos até à linha de meta. Durante largos quilómetros tiveram a companhia do norte-americano Brandon McNulty (UAE), que acabaria em 3º lugar. O colega de equipa de Pogacar colocou-se na frente de ambos e imprimiu um ritmo impressionante nas duas últimas montanhas, ao ponto de ter feito descolar todos os companheiros de equipa do líder da prova, a mais de 20 km da meta. Nos últimos metros ficou para trás a assistir ao ‘mano a mano’ entre Pogacar e Vingegaard.