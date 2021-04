Polícia trava festa ilegal com dois jogadores do Chelsea

O jornal britânico The Sun dá conta este sábado de uma alegada festa ilegal, em que estavam presentes Ben Chilwell e Mason Mount, dois jogadores do Chelsea e internacionais pela Inglaterra.

De acordo com a mesma fonte, este episódio deu-se um dia após de os jogadores dos blues qualificarem-se para a final da Taça de Inglaterra, depois de eliminarem o Manchester City nas 'meias' da prova, no passado dia 17, e contou com a presença da polícia, que deu "um forte aviso" aos presentes no local.

"Fomos chamados a uma morada em Cobham no passado dia 18 de abril, depois de algumas queixas por volta das 23 horas sobre a presença de um elevado número de pessoas numa propriedade. Foi dado um forte aviso", disse fonte da polícia de Surrey, em declarações citadas pelo 'The Sun'.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que os dois jogadores estão envolvidos em polémicas por não cumprirem as regras de isolamento devido à pandemia de Covid-19. Em outubro do último ano, Ben Chillwell pediu desculpa após ter estado presente na festa de aniversário do companheiro de equipa Tammy Abraham. Já Mason Mount veio a público, no último ano, também desculpar-se por ter estado a jogar futebol com Declan Rice (West Ham) num parque.