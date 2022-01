A Seleção Nacional bateu a Holanda por 4-1 e está mais perto do primeiro objetivo: a qualificação para os quartos-de-final. Para isso só depende de si e um empate garante o primeiro lugar do grupo.Portugal entrou sério e teve o jogo sempre controlado e os golos apareceram naturalmente. Zicky a meias com Saadouni abriu o marcador, Pany Varela bisou e Afonso Jesus fechou a contagem.A equipa das quinas volta a entrar em campo na sexta-feira, para defrontar a Ucrânia na terceira e derradeira jornada da fase de grupos.